Condenan a 11 años de cárcel a "la diosa de la riqueza" por liderar estafa de US$6.400 millones en Bitcoin

"Al declararse culpable, la señora Zhang espera tranquilizar a los inversores que llevan esperando una indemnización desde 2017 y asegurarles que el marcado aumento del valor de las criptomonedas significa que hay fondos más que suficientes disponibles para compensar sus pérdidas", dijo el abogado de Qian, Roger Sahota, hace poco más de un mes, cuando ella fue sentenciada.

Después, el Tribunal supo que se iniciaron los procedimientos de confiscación para recuperar más de US$21 millones del control de Seng Hok Ling , un ciudadano malasio que también se declaró culpable de participar en un acuerdo de lavado de dinero el 23 de abril de 2024 o antes.

Según la acusación, estuvo comerciando con criptomonedas en nombre de Zhimin Qian, "sabiendo o sospechando que sus acciones facilitarían la adquisición o el control de bienes delictivos por parte de un tercero" .

Los inversores han declarado al Servicio Mundial de la BBC que esperan recuperar al menos parte de su dinero de las autoridades británicas. Cualquier cantidad no reclamada pasaría automáticamente a manos del gobierno de Reino Unido.

"LA DIOSA DE LA RIQUEZA"

El medio de comunicación chino Lifeweek informó en 2024 que varias personas, en su mayoría de entre 50 y 75 años, pusieron entre cientos de miles y decenas de millones de yuanes en las inversiones que Qian promovía.

Según informes, algunas de las víctimas, entre ellas empresarios, empleados bancarios y miembros del poder judicial, fueron instadas por amigos y familiares a invertir en el plan de Qian.

Al parecer, los inversores sabían poco de Qian, a quien se describía como "la diosa de la riqueza".

Qian llegó a Reino Unido con un pasaporte falso en septiembre de 2017, después de que la policía china iniciara una investigación en su contra.

Se mudó a una mansión en las afueras de Hampstead Heath, con un alquiler mensual superior a las 17.000 libras esterlinas (US$22.700). Para pagarlo, necesitaba convertir sus bitcoins en dinero en efectivo.

Así pues, se hizo pasar por una rica heredera de antigüedades y diamantes, y contrató como asistente personal a Jian Wen, una antigua empleada de un restaurante chino de comida para llevar, a quien pidió que cambiara las criptomonedas por otros activos, como dinero en efectivo y propiedades.

Jian Wen fue condenada a seis años y ocho meses de prisión el año pasado por su participación en la operación criminal.

Según informó a principios de este año el Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS), Jian Wen blanqueó las ganancias de la estafa y pasó de vivir en un apartamento encima del restaurante a una "multimillonaria casa alquilada" en el norte de Londres.

También compró dos propiedades en Dubái valoradas en más de US$672.183 según el CPS.