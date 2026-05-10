Con escolta militar trasladaron al hospital a 14 españoles del crucero del hanta

Los 14 ciudadanos españoles del "MV Hondius" -13 pasajeros y un miembro de la tripulación- han llegado en la tarde de este domingo al Hospital Central de la Defensa de Madrid, para cumplir la cuarentena tras viajar a bordo del crucero afectado por hantavirus.

Entre los españoles repatriados se encuentran cinco personas de Cataluña, tres de Madrid, tres del Principado de Asturias, así como una de Castilla y León, otra de Galicia y otra de la Comunidad Valenciana.

El hospital ha activado el protocolo sanitario ante el ingreso de los 14 españoles, tras su llegada a la base aérea de Torrejón de Ardoz de Madrid, desde donde salieron con escolta militar y de la Guardia Civil.

En concreto, el responsable de prevención del hospital, José García, ha informado sobre los protocolos que se implementarán para recibir a los españoles que fueron trasladados desde Tenerife (Islas Canarias) tras su paso por el barco.

Se ha establecido un circuito cerrado para garantizar la seguridad de los pacientes sanos, quienes accederán al hospital sin contacto con otros pacientes o visitas.

"Tranquilidad, todo está previsto. Están activados todos los protocolos, se ha cerrado ya la zona por la que van a acceder las personas sanas y de ahí subirán a la planta perfectamente sin tener ningún contacto con ninguna persona familiar o visita", ha explicado García este domingo en declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del centro hospitalario.

Una vez en el hospital, subirán a la planta donde se realizará un control inicial por parte del equipo de prevención. "Será un primer control inicial por parte de preventiva en el que incluirá toda la serie de pruebas que tengan que analizarle para establecer un nivel inicial de cara a su tratamiento y su observación", ha explicado.

Asimismo, se dispone de un ascensor exclusivo para el traslado de aquellos que presenten síntomas, asegurando así su acceso inmediato a la unidad de alto aislamiento (UAN) en la planta 22, donde recibirán la atención necesaria.

PURANOTICIA