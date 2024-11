Cómo sobrevivieron los cuatro hermanos indígenas rescatados en la selva de Colombia según revela nuevo documental

"Lo que más me preocupaba era que la bebé Cristin siguiera viva".

Una de las prioridades de Lesly era que sus hermanos consiguieran dormir todas las noches. Ella, dijo, "no podía".

Lesly reconoció que no podía dormir , pero intentaba que sus hermanitos sí lo hicieran por las noches.

"Tien estaba tan débil que no podía mantenerse en pie. Cristin y Tien casi se mueren" , dijo Lesly.

"Ya no tenía que mantener vivos a mis hermanitos. Estábamos a salvo" , concluyó.

Sabiduría indígena y unión nacional

"Me atrajo esta narrativa en particular porque estaba claro que dentro de ella había muchos destellos de una increíble resiliencia y fortaleza humanas, no solo en la lucha de los niños por sobrevivir solos en la selva, sino también en la forma en la que los rescatistas indígenas y el Ejército lograron superar sus diferencias y temores para unirse en una misión peligrosa y épica para rescatar a los niños", dijo el director en un comunicado enviado por Netflix a BBC Mundo.

La colaboración entre fuerzas militares e indígenas fue fundamental en el éxito de la operación.

Los medios colombianos continúan hablando de "milagro" y "heroísmo" para referirse a la supervivencia de los niños durante 40 días en la selva.

Pero lo cierto es que este evento también puso en valor siglos de herencia y sabiduría de indígena en Colombia que contribuyeron al feliz desenlace.

Poco después del hallazgo de los niños, BBC Mundo entrevistó a Alex Rufino, un indígena ticuna experto en cuidados de la selva.

En la conversación, Rufino dijo que el lenguaje épico empleado por medios e instituciones en Colombia ponía en evidencia una ignorancia del mundo indígena.

Más que perdidos, dijo, "los niños estaban en su entorno, bajo el cuidado de la selva y la sabiduría de años de poblaciones indígenas en contacto con la naturaleza".