Cómo Marine Le Pen logró "desdemonizar" a la extrema derecha en Francia

Decidida a cambiar la imagen indigerible -a menudo calificada de racista y antisemita- del Frente Nacional, la facción de extrema derecha liderada por su padre, Jean-Marie Le Pen, se puede decir que el trabajo de esta diputada de 55 años está dando frutos.

Cambio de imagen

"No digo que las cámaras de gas no existieran. Yo no las vi. No he estudiado especialmente la cuestión. Pero creo que es un detalle en la historia de la II Guerra Mundial", dijo en una entrevista en 1987.

Jean-Marie Le Pen lideró el Frente Nacional desde 1972 hasta 2011. En la foto, se le puede ver dando un discurso en el año 1987.

Desde entonces, las acusaciones de antisemitismo fueron su punto más débil y una de las principales armas utilizadas por sus rivales políticos que, de hecho, se unieron en un fenómeno llamado el “frente repúblicano” que consistía en que los votantes, sean de la tendencia que fueran, se volcaban masivamente a las urnas para evitar que figuras como estas llegaran al poder.

Y lo lograron varias veces.

Todo lo anterior le costó a Jean-Marie Le Pen la expulsión del partido que él mismo formó en 2015 y el distanciamiento de su hija, que para entonces ya había tomado el liderazgo del movimiento.

Marine Le Pen se propuso liberar a la extrema derecha de esa percepción negativa que primaba en la opinión pública y, para eso, planteó una nueva estrategia que ella misma bautizó como la “des-demonización” del Frente Nacional.

Así, suavizó las formas y pulió la voz del partido. Su objetivo era que se le viera como una facción capaz de gobernar.

“La Francia calmada” pasó a ser su nuevo lema en la campaña de 2016 mientras ella, que intentaba mostrarse tranquila, repetía la frase “no tengan miedo”.

En 2018, fue un paso más allá y cambió el nombre del Frente Nacional por el de Agrupación Nacional, que recordaba a la facción fundada por Charles de Gaulle, el ex presidente de Francia que hizo frente al fascismo.

“Ella quiso marcar una ruptura con el pasado de su padre. Y quiso limpiar la imagen que tenían frente a temas como el holocausto o el judaísmo”, le explica a BBC Mundo Gaspard Estrada, politólogo en Sciences Po.

“Hoy, ese cambio se ve, por ejemplo, con lo que está pasando en Medio Oriente. El partido de Le Pen ha intentado mostrar su respaldo a las causas del judaísmo y a las personas secuestradas por Hamás”.