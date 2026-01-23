Cómo es el polémico plan para construir una "Nueva Gaza" con rascacielos que presentó EE.UU. en el Foro de Davos

Parecía marcar lo que el plan de paz de 20 puntos de Trump denomina el "perímetro de seguridad" donde las fuerzas israelíes permanecerán "hasta que Gaza esté debidamente protegida".

Otra diapositiva mostró una "Nueva Rafah" que contaría con más de 100.000 viviendas permanentes, 200 centros educativos y 75 instalaciones médicas .

Unas 280.000 personas vivían en la ciudad más meridional de Gaza, pero esta fue arrasada por los ataques israelíes y las demoliciones controladas durante la guerra, y actualmente se encuentra dentro del territorio controlado por Israel.

Kushner afirmó que creía que era "factible" completar la construcción de "Nueva Rafah" en dos o tres años.

"Ya hemos comenzado a retirar los escombros y a realizar parte de la demolición. Y luego está Nueva Gaza. Podría ser una esperanza, podría ser un destino, tener mucha industria ".

En las próximas semanas, añadió, se celebrará una conferencia en Washington donde se anunciarán las contribuciones de los países y se delinearán "increíbles oportunidades de inversión" para el sector privado.

En febrero pasado, Trump provocó indignación alrededor del mundo cuando sugirió que los palestinos de Gaza podrían ser reubicados permanentemente en países vecinos y que Estados Unidos podría tomar control del territorio para transformarlo en "la Riviera del Medio Oriente".

Kushner también dijo que la desmilitarización de Gaza "estaba comenzando ahora", y señaló que "sin seguridad nadie va a hacer inversiones".

Aseguró que el nuevo gobierno palestino tecnocrático del territorio, el Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), "trabajaría con Hamás en la desmilitarización para llevar realmente los principios acordados en el documento a la siguiente fase".

Hamás se ha negado anteriormente a entregar sus armas sin la creación de un Estado palestino independiente.

Pero Trump advirtió al grupo: "Tienen que entregar sus armas y, si no lo hacen, será su fin".

Trump también insistió en que Hamás entregue el cuerpo del último rehén israelí muerto en Gaza, lo cual, según Israel, debería haber ocurrido antes del inicio de la segunda fase del plan de paz la semana pasada.

Bajo la primera fase, Hamás e Israel acordaron el alto el fuego, el intercambio de todos los rehenes israelíes vivos y muertos en Gaza por palestinos detenidos en cárceles israelíes, una retirada parcial de Israel y un aumento en la entrega de ayuda humanitaria.

El alto el fuego ha sido frágil, con al menos 477 palestinos muertos en ataques israelíes en los últimos tres meses, según el Ministerio de Salud de Gaza. El ejército israelí afirma que tres de sus soldados han muerto en ataques de grupos armados palestinos.

Se informó que cinco personas murieron por fuego israelí en Gaza el jueves, cuatro de ellas en un ataque de artillería en el barrio oriental de Zeitoun, en la Ciudad de Gaza.