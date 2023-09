Cómo el Tren de Aragua logró expandir sus tentáculos por América Latina desde una "lujosa" cárcel de Venezuela

Los migrantes y las mujeres también son víctimas. En este momento, la operación de trata es muy fuerte y las mujeres, niñas y adolescentes son víctimas muy claras. La captación es constante y por distintas vías: concursos de belleza, agencias de modelaje, a través de compañeros de colegio o de familiares que las convencen para viajar y terminan siendo explotadas sexualmente en otros países.

No sé si eso ha cambiado este año, pero hasta finales de 2022 esa cooperación estaba muerta, no existía . Los informes de Interpol a los que tuve acceso para el libro muestran cómo Chile, Ecuador, Perú y otros países reiteradamente envían solicitudes de información sobre personas investigadas y nunca hay respuesta.

Uno de esos maestros fue muy conmovedor porque decía casi entre lágrimas: "Tengo miedo, esto no puede ser, pero no sé qué hacer. Creo que no me puedo ir, trato de ir todos los días a dar clases para que los muchachos puedan seguir, pero cada vez es más difícil".

Ronna Rísquez fue amenazada por publicar el libro sobre el Tren de Aragua.

Son muy crueles las historias de policías que fueron víctimas de la banda cuando intentaba establecerse en Aragua y en Venezuela. Sus miembros atacaban sedes policiales para demostrar poder, son muertes que no se dieron en enfrentamientos.

Los buscaban fuera de los operativos o amenazaban a sus familias. Algunos murieron y los demás se fueron. En San Vicente no quedó ni un policía.

Y uno se pregunta dónde está el monopolio de la fuerza, que se supone que se reserva el Estado.

¿La publicación de este libro te afectó personalmente?

Me amenazaron cuando anunciamos que íbamos a publicar el libro. Aunque uno sabe que trabajar estos temas implica riesgos, nunca se está preparado para que esto pase. Cambian las dinámicas, es complicado.