Cómo el petrolero confiscado por EE.UU. frente a las costas de Venezuela falseó su ubicación para burlar las sanciones

El petrolero incautado por las fuerzas estadounidenses este miércoles frente a las costas de Venezuela tenía un historial de falseo o encubrimiento de su ubicación, aparentemente para ocultar sus actividades, según revelan datos de seguimiento de buques.

Estados Unidos confirmó en la noche del miércoles que sus fuerzas habían incautado un buque durante una operación con helicópteros frente al litoral venezolano.

BBC Verify confirmó que se trataba del petrolero Skipper al cotejar una señal vista en las imágenes publicadas por Estados Unidos con una foto de referencia proporcionada por TankerTrackers.com, sitio web que rastrea los envíos de crudo.

Los datos disponibles en sitios web de seguimiento de acceso público ofrecen una imagen incompleta de los movimientos del buque, que antes de su incautación no había revelado su posición desde el 7 de noviembre.

La firma de análisis marítimo Kpler también sugirió que el buque había participado en una transferencia de petróleo de barco a barco.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, describió al Skipper como un "petrolero utilizado para transportar crudo sancionado de Venezuela e Irán".

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó por primera vez al buque en 2022, cuando navegaba con el nombre de Adisa y fue acusado de formar parte de una "red internacional de contrabando de petróleo".