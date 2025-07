Cómo el caso Epstein está dividiendo a los simpatizantes de Trump que creen en teorías conspirativas

Pero las batallas que se libran entre los partidarios del presidente estadounidense en algunos de los espacios más conspiranoicos de Internet sugieren que la elección a la que se enfrenta Trump no es nada fácil .

En esos espacios, los usuarios discuten sobre si confiar o no en la Casa Blanca, y especulan sobre lo que podría estar ocurriendo entre bastidores y la perspicacia estratégica de Trump, lo que algunos aficionados comparan con jugar una partida de "ajedrez 4D" .

"No te distraigas con los farsantes de Epstein" , escribió un comentarista que profesaba su firme apoyo a Trump en TheDonald , un foro de mensajes lleno de noticias, teorías de la conspiración y con un lenguaje que va de lo picante a lo extremadamente ofensivo.

"No he pedido ni una sola vez que se publiquen los archivos Epstein porque no soy un completo y total [tonto]", añadió el comentarista.

Pero ese sentimiento está lejos de ser universal.

"¡¡¡Transparencia Epstein AHORA!!!", fue la respuesta.

Otro usuario criticó al presidente por sus recientes declaraciones en las que arremetía contra sus seguidores por centrarse en el asunto Epstein: "No [arremetas] contra tu propia base... Eso te hace parecer culpable".