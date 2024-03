Cómo dos niños se reencontraron con su madre 13 años después de haberse perdido en India

"Quiero decirle al gobierno que es realmente cruel separar a los hermanos. Los hermanos y las hermanas deberían ser alojados en centros uno al lado del otro. No es justo separarlos", añade.

"Trece años no es poco tiempo y tenía pocas esperanzas de que pudiéramos encontrar a mamá" , me dijo.

Bablu no tenía esas dudas. "Me alegré mucho de encontrar a Rakhi y también me sentí seguro de que ahora también podría encontrar a nuestra madre ", dijo.

"No les pertenecía, pero aun así me cuidaron muy bien. Nadie me pegó nunca y me trataron bien. Fui a una buena escuela, tuve acceso a buena atención sanitaria y a todas las otras instalaciones a las que tienes acceso al estar cerca de una gran ciudad", añade.