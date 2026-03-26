Cómo China se preparó durante años para una crisis de petróleo mundial y cuál es su punto débil

Por ese estrecho pasa alrededor de una quinta parte del petróleo mundial, unos 20 millones de barriles diarios, según estimaciones de la Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA, por sus siglas en inglés).

La escasez ha obligado a los países a buscar proveedores alternativos fuera del golfo Pérsico, mientras que otros han empezado a recurrir a sus propias reservas estratégicas.

China, el segundo mayor consumidor de petróleo del mundo después de Estados Unidos, utiliza entre 15 y 16 millones de barriles diarios , según varios analistas del mercado consultados por la BBC. La mayor parte se destina a su vasto sistema de transporte: automóviles, camiones y aviones. Y gran parte de ese suministro procede del exterior.

Los países del Golfo son una fuente clave del crudo que llega a China. Arabia Saudita e Irán representan cada uno más del 10% de sus importaciones, según datos de la EIA.

La mayor parte del crudo que China importa procede de Irán y de Medio Oriente a través del mar de China Meridional, y se utiliza como combustible para sostener la actividad de las fábricas y el transporte, sobre todo en la mitad sur del país.

El norte, en cambio, depende principalmente del petróleo producido en los grandes yacimientos dentro del territorio chino, además de las importaciones por oleoducto desde Rusia, que no se han visto afectadas por la guerra en Oriente Medio.

Mientras muchos países asiáticos han dependido en gran medida del petróleo de los países del Golfo, el crudo ruso representa casi una quinta parte de las importaciones energéticas de China. Esto convierte a Moscú, con diferencia, en el mayor proveedor de petróleo de Pekín, pese a las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa.

El carbón sigue siendo la principal fuente de generación eléctrica en China y abunda en el país. China es el mayor productor de carbón del mundo y concentra más de la mitad de la producción global.

El petróleo y el gas, por su parte, representan poco más de una cuarta parte del conjunto de la matriz energética china, según estimaciones publicadas en medios estatales, lo que hace que el país dependa menos de estos recursos que Europa o Estados Unidos.

PREPARADOS PARA LOS TIEMPOS DIFÍCILES

Pekín lleva años aprovechando los precios más bajos del crudo y la abundancia de suministro procedente de los estados del Golfo para construir una de las mayores reservas de petróleo del mundo, explica Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank.

Solo entre enero y febrero de este año, China compró un 16% más de crudo que en el mismo periodo del año anterior, según su administración de aduanas.

Irán, cuyo petróleo está sancionado por Estados Unidos, se ha convertido en un proveedor clave de crudo barato para China. Diversos informes apuntan a que Pekín compra más del 80% de las exportaciones petroleras iraníes.

Los datos de seguimiento de buques recopilados desde el inicio de la guerra con Irán indican que parte de ese petróleo sigue llegando a China, aunque los analistas discrepan sobre el tamaño exacto de las reservas petroleras chinas.