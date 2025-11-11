Combatientes de Hamás atrapados en túneles en Gaza ponen en riesgo el avance del alto el fuego

Desde entonces, más de 69.000 personas han muerto en ataques israelíes en Gaza, según el Ministerio de Salud gazatí, cuyas cifras la ONU considera fiables.

Incertidumbre y bloqueo

La primera fase del alto el fuego, que entró en vigor el mes pasado, se enfocó en detener la guerra, liberar a todos los rehenes y garantizar un aumento significativo de la ayuda humanitaria en Gaza .

Hamás ha entregado a 20 rehenes con vida y los restos de 24 fallecidos , mientras cuatro cuerpos permanecen en Gaza.

A cambio, Israel ha liberado a 250 prisioneros palestinos de sus cárceles y a 1.718 recluidos sin cargos ni juicio en la Franja , así como los restos de 315 palestinos de Gaza.

Tanto Israel como Hamás se han acusado mutuamente de violar la tregua: Israel afirma que Hamás ha retrasado deliberadamente la devolución de los restos de los rehenes, mientras que Hamás sostiene que Israel ha matado al menos a 240 palestinos y está restringiendo la entrada de ayuda humanitaria.

Hamás ha rechazado previamente el desarme, afirmando que solo accedería si se establece un Estado palestino.

Israel, por su parte, se niega a cualquier participación en la gestión de Gaza por parte de la Autoridad Palestina, respaldada por Occidente, que gobierna partes de la Cisjordania ocupada.

Los otros países se muestran reacios a comprometer tropas con la fuerza multinacional sin unos objetivos claros, ante la preocupación de que sus soldados puedan enfrentarse a combatientes de Hamás y otras facciones palestinas.

El ejército israelí ocupa actualmente el 53% del territorio de Gaza y se espera que se retire un poco más en la siguiente fase del plan.

Ante la baja expectativa de avances inminentes en las negociaciones, cada vez cobra más fuerza la posibilidad de una partición de facto de Gaza entre la zona controlada por Israel y otra gobernada por Hamás, según fuentes consultadas por la agencia de noticias Reuters.

Se baraja que las conversaciones sobre la reconstrucción podrían limitarse al territorio controlado por Israel.

Los países árabes ya han expresado su preocupación de que la separación actual pueda convertirse en una partición permanente de Gaza.