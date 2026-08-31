Colombia reporta la muerte del líder de las disidencias de las FARC en megaoperativo

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la muerte de alias "Felipe" o "Arcadio", considerado jefe de la columna Ricardo Velásquez, perteneciente a la estructura Jaime Martínez del Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), liderado por alias "Iván Mordisco".

La operación se realizó en el departamento del Valle del Cauca, donde murió "Felipe", a quien las autoridades responsabilizan de diversos ataques contra instalaciones policiales en Dagua y El Queremal. En estos hechos, según la versión oficial, se habrían utilizado explosivos lanzados mediante drones.

El fallecido también habría participado en un ataque contra una unidad del Ejército en El Danubio, que dejó a siete soldados profesionales "afectados", según informó el mandatario colombiano.

Además, las autoridades le atribuyen la instalación de cilindros explosivos en la carretera que conecta Cali con Buenaventura, la quema de vehículos, extorsiones, amenazas y otras acciones criminales en el municipio de Dagua.

Durante el operativo también fueron incautados un fusil M4, tres cargadores, 85 cartuchos y una mira telescópica.

De la Espriella aseguró que "estamos cerrando el cerco" sobre "Mordisco" y sus estructuras. "Quienes atacan a nuestros soldados y policías, utilizan drones con explosivos y aterrorizan a la población deben saber que estamos a la ofensiva y vamos por ellos. Bandido que no se someta terminará en una bolsa plástica, como este miserable que dimos de baja", afirmó.

CINCO DETENIDOS

Durante este domingo, las autoridades colombianas también informaron la captura de cinco personas que presuntamente pertenecerían a la Comisión Rafael Villamizar, una estructura de apoyo al Frente Domingo Laín Sáenz del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Los detenidos fueron identificados con los alias de "Pavo", "Ángela", "Pepón", "Diomedes" y "Yeco". Son acusados de participar en homicidios selectivos contra integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles en el departamento de Arauca.

A los cinco se les imputa el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los arrestos se concretaron luego de más de ocho meses de investigación. En los tres allanamientos realizados en el área urbana de Arauca, las autoridades incautaron una pistola calibre 7,65 milímetros y un revólver calibre .38.

Cuatro de los cinco investigados estarían relacionados con homicidios como el del subintendente de la Policía Jorge Armando Tapias Pinto, ocurrido el 13 de septiembre de 2025, además de otros hechos violentos registrados en el municipio de Arauca.

PURANOTICIA