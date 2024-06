Claudia Sheinbaum gana elecciones y será la primera presidenta en la historia de México

La candidata oficialista de México, Claudia Sheinbaum, ganó las elecciones presidenciales celebradas este domingo, según el conteo rápido publicado por el Instituto Nacional Electoral (INE), que le da una amplia ventaja sobre la opositora Xóchitl Gálvez.

La presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, ha señalado en una comparecencia pública emitida por el INE a través de su cuenta en la red social X que Sheinbaum ha recabado entre el 58,3 y el 60,7 por ciento de los apoyos, mientras que Gálvez ha obtenido entre el 26,6 y el 28,6 por ciento de las papeletas. En tercer lugar figura Jorge Álvarez Máynez, con entre el 9,9 y el 10,8 por ciento de los respaldos.

"Este ejercicio, basado en una muestra estadística representativa de las casillas instaladas en todo el país, ha sido realizado por un comité técnico asesor", ha manifestado Taddei, quien ha detallado que los datos contemplan el análisis de 5.651 colegios electorales, lo que supone un 74,3 por ciento de la muestra total.

“NO LLEGO SOLA, LLEGAMOS TODAS”

Sheinbaum, ha afirmado este lunes que será "la primera mujer presidenta de México" tras las elecciones celebradas el domingo y ha desvelado que sus dos rivales, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez, le han telefoneado para reconocer su derrota tras la publicación del conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE), que le da una amplia ventaja en el recuento.

"Me convertiré en la primera mujer presidenta de México", ha dicho, antes de resaltar que será la primera "en 200 años de la República". "Como he dicho en otras ocasiones, no llego sola. Llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres y nuestras hijas", ha dicho en una comparecencia ante sus seguidores retransmitida por su cuenta en la red social X.

Así, ha dado las gracias a Gálvez y Álvarez Maínez por "sus llamadas" para reconocer su victoria y ha recordado que "de acuerdo con los resultados preliminares que ha dado a conocer el INE, la diferencia para la Presidencia de la República es de más de 30 puntos". "Es importante dar a conocer que, aún considerando el rango más bajo que fue dado a conocer (...), hemos ganado la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y muy probablemente también en la Cámara de Senadores", ha destacado Sheinbaum.

"Quiero agradecer a millones de mexicanas y mexicanos que decidieron votar por nosotros en esta histórica jornada para avanzar con la cuarta transformación de la vida pública de nuestro hermoso país. Es el reconocimiento del pueblo de México a nuestra historia, a los resultados, a la convicción y a la voluntad, pero sobre todo es el reconocimiento del pueblo de México a nuestro proyecto de nación", ha destacado.

FELICITACIONES DE LÓPEZ OBRADOR

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha felicitado a la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, por su victoria "con un amplio margen" en las elecciones presidenciales celebradas el domingo y ha ensalzado la "vocación democrática" mostrada por la población durante la jornada electoral, tras la publicación del conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE).

López Obrador ha publicado en su cuenta en la red social X un breve discurso en el que ha felicitado a todos los candidatos a las elecciones y ha mostrado su "afecto" y "respeto" por Sheinbaum, "quien resultó triunfadora en esta contienda con amplio margen". "Va a ser la primera presidenta de México en 200 años, desde 1824", ha destacado.

Así, ha hecho hincapié en que Sheinbaum será también "la presidenta, posiblemente, con más votos obtenidos en toda la historia del país" y se ha mostrado "orgulloso de ser presidente de un pueblo ejemplar, el pueblo de México".

"La jornada electoral del día de hoy demostró que el nuestro es un pueblo muy politizado. Un pueblo con vocación democrática, entendida la democracia como el poder del pueblo para el pueblo y con el pueblo. La democracia con dimensión social", ha destacado, antes de trasladar a la población "abrazo cariñoso, afectuoso". "Se puso de nuevo el nombre de México en las alturas. Es un orgullo ser mexicano", ha zanjado.

GÁLVEZ RECONOCE DERROTA

La candidata opositora a la Presidencia de México, Xóchitl Gálvez, ha reconocido su derrota en las elecciones presidenciales celebradas el domingo, en las que se ha impuesto la oficialista Claudia Sheinbaum, poco después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) publicara su conteo rápido, que "señala una tendencia" que "no es favorable" para su candidatura.

"Hace unos momentos, el INE dio a conocer su conteo rápido. Tal ejercicio estadístico señala una tendencia del voto que no es favorable para mi candidatura, tendencia que además parece ser irreversible", ha señalado Gálvez en una comparecencia ante sus seguidores, en la que ha confirmado que se ha puesto en contacto con la vencedora "para reconocer el resultado de la elección".

"Siempre he sido demócrata, firmemente comprometida con el respeto a la ley. Así lo he demostrado como ciudadana y a todo lo largo de mi vida política. Por ello, reconozco que las tendencias para la elección presidencial no me favorecen y que no hay información que sugiera que esto pudiera cambiar durante los cómputos distritales", ha manifestado.

