Cifra de fallecidos por tragedia ferroviaria en España se eleva a 64 tras choque de trenes en Toledo

El número de fallecidos tras el choque de dos trenes de alta velocidad registrado este miércoles en Urda, Toledo, se elevó a 64, según confirmaron fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha, España.

Con este balance, la tragedia se convierte en el segundo accidente ferroviario más grave del país desde 2013, cuando un tren Alvia que cubría la ruta entre Madrid y Ferrol descarriló en Angrois, en las inmediaciones de Santiago de Compostela. Aquel siniestro dejó 80 personas fallecidas y otras 145 heridas.

Además, el nuevo accidente ya supera en número de víctimas fatales al ocurrido el pasado 18 de enero, cuando un tren de Iryo que había partido desde Málaga descarriló en los desvíos de entrada de la vía 1 de Adamuz e invadió la vía contigua. Por esta última circulaba un tren Alvia procedente de Atocha con destino a Huelva, que también descarriló tras colisionar con el Iryo.

En aquella tragedia, 46 personas perdieron la vida y otras 152 resultaron heridas en Adamuz. Actualmente, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas del siniestro.

En medio de la emergencia, el rey Felipe VI de España expresó las condolencias de la Casa Real y transmitió "el pésame, apoyo y cariño" a los afectados por el accidente, en un momento que calificó como "tan duro y tan difícil", tras el trágico choque de trenes de alta velocidad ocurrido este miércoles en Urda, Toledo.

(Imagen de EL PAÍS)

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