Cifra de fallecidos por devastadora inundación en Nepal se elevó a 332 personas

La devastadora inundación registrada el miércoles en el norte de Nepal, cerca de la frontera con China, dejó hasta ahora 332 personas fallecidas y cientos de desaparecidos. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la emergencia fue provocada por el colapso de un glaciar ubicado río arriba, que generó un flujo de escombros y posteriormente graves impactos aguas abajo.

El organismo había informado inicialmente que el fenómeno podía estar relacionado con un terremoto de magnitud 4,4. Sin embargo, tras realizar nuevos análisis, determinó que la energía sísmica registrada correspondió al colapso de un glaciar.

El organismo agregó que "el evento sísmico fue un colapso de un glaciar y un flujo de detritos que causó subsiguientes impactos catastróficos río abajo", mientras que las imágenes satelitales analizadas permitieron establecer que "no tuvo lugar un terremoto" en la zona que pueda estar relacionado con la catástrofe.

En tanto, las autoridades de Nepal elevaron este jueves a 332 la cifra de fallecidos producto de las inundaciones generadas por la fuerte crecida del río Bhotekoshi, en Rasuwa, un distrito montañoso ubicado cerca de la frontera con Tíbet, en China.

La Policía de Nepal informó que hasta ahora se han recuperado 108 cuerpos en el distrito de Chitwan, donde se concentran parte importante de las labores de búsqueda y rescate. Además, 33 personas han sido hospitalizadas y más de 3.300 agentes fueron desplegados en las zonas afectadas.

A estas cifras se suman al menos tres personas fallecidas y cerca de 560 desaparecidas en territorio chino, entre ellas unos 260 extranjeros, según informaron las autoridades de ese país.

Por su parte, la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres, citando información de las autoridades turísticas, cifró en 579 los viajeros desaparecidos en las zonas afectadas. De ellos, 466 serían extranjeros y 113 de nacionalidad nepalí.

Durante la mañana de este jueves, el primer ministro de Nepal, Balendra Shah, informó que su gobierno intensificó desde las primeras horas del día los trabajos de búsqueda, rescate y ayuda humanitaria en las zonas afectadas.

"Para ayudar a los ciudadanos en situación de riesgo, el Ejército nepalí entregó anoche suministros de ayuda humanitaria, entre los que se incluían alimentos básicos, tiendas de campaña y medicamentos", señaló Shah.

Las autoridades nepalíes hicieron un llamado a los turistas a mantener la calma, seguir informados y obedecer las instrucciones oficiales de seguridad mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

PURANOTICIA