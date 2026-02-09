China teme remilitarización de Japón tras arrollador triunfo de ministra Sanae Takaichi

Las autoridades de China ha instado este lunes a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, a seguir una agenda pacifista en la región tras su victoria arrolladora en los comicios legislativos de este domingo, que le permiten expandir su poder parlamentario e iniciar cambios de calado en la postura militar y presupuestaria de Tokio.

"Instamos a las autoridades gobernantes de Japón a afrontar, en lugar de ignorar, las preocupaciones de la comunidad internacional, a adherirse al camino del desarrollo pacífico en vez de repetir los errores del pasado, y a respetar los cuatro documentos políticos entre China y Japón, en lugar de actuar de mala fe", ha afirmado el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, en declaraciones recogidas por el diario 'Global Times'.

En este sentido, ha reiterado a las autoridades niponas su exigencia para que se retracte de las declaraciones "erróneas" de Takaichi sobre la cuestión de Taiwán y demuestre con "acciones concretas" la intención de mantener la base política de las relaciones entre China y Japón.

Después de la controversia creada por las palabras de Takaichi de que Japón reaccionaría a una intervención militar o un bloqueo desde Taiwán, que desde Beijing ven como un "pretexto" de Tokio para justificar su "remilitarización", el portavoz ha insistido en que la política de China hacia Japón se mantiene estable y continua y que "no cambiará por unas elecciones".

De todos modos, desde Beijing han alertado del auge de las fuerzas de ultraderecha en Japón en estas elecciones, vinculando esto al militarismo y expansionismo japonés durante la Segunda Guerra Mundial.

Las lecciones de la historia están muy presentes y no deben ser ignoradas, ha indicado Lin, para avisar que si estas fuerzas "juzgan erróneamente la situación y actúan de manera imprudente", "se enfrentarán a la resistencia del pueblo japonés y a una firme respuesta de la comunidad internacional".

"Olvidar la historia significa traición, y negar la responsabilidad implica el riesgo de repetir los errores", ha señalado.

Es por ello que ha recalcado que "solo aprendiendo de la historia" se puede "mirar hacia el futuro". "¿Seguirá Japón el camino del desarrollo pacífico y se ganará la confianza de sus países vecinos y de la comunidad internacional mediante acciones concretas? ¿O irá contra la corriente de la historia y desafiará el orden internacional de posguerra?", ha argumentado el portavoz del Ministerio de Exteriores chino.

El Partido Liberal Democrático, de la líder conservadora japonesa, se ha alzado con la "supermayoría" en la Cámara de Representantes, tras lograr 310 de los 465 escaños en las elecciones legislativas celebradas este domingo en Japón.

Con este resultado, Takaichi podrá tanto gobernar en solitario como aprobar leyes sin el respaldo de la Cámara Alta e impulsar la reforma de la Constitución. El resultado es un éxito sin paliativos para la gobernante nipona que mejora la histórica victoria del propio PLD de 1986. La primera ministra ni siquiera tendrá que apoyarse para gobernar en otros socios como el Partido de la Restauración de Japón (PRJ).

El PLD ostentará la presidencia de las 17 comisiones de la Cámara de Representantes y podrá además poner en marcha una reforma constitucional, siempre con referéndum posterior, que podría poner fin al carácter pacifista y a las limitaciones militares previstas en la Carta Magna.

PURANOTICIA