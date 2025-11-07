China suma el tercer portaaviones a su flota, el poderoso "Fujian"

Las autoridades de China han incorporado este viernes a su flota un tercer portaaeronaves, el "Fujian", que está dotado con catapultas electromagnéticas y se encuentra desde ahora al servicio de las Fuerzas Armadas chinas, una medida que llega en pleno aumento de la tensión con Estados Unidos.

El portaaeronaves ha sido inaugurado en el marco de una ceremonia que ha contado con la presencia del presidente de China, Xi Jinping, en el puerto de Sanya, en la isla de Hainan, según informaciones de la agencia estatal de noticias Xinhua.

El propio Xi ha llevado a cabo una inspección del buque, lanzado en junio de 2022 y que ha pasado ahora todas las pruebas necesarias para su incorporación a la Armada. Se trata de uno de los portaaviones más avanzados del gigante asiático y cuenta con un sistema de catapulta electromagnética para asistir al despegue de aviones.

China tiene como objetivo reforzar su Armada y convertirla en una de las más dotadas del mundo. Desde que Xi llegó al cargo, el país ha estado incorporando buques de guerra de alta tecnología.

