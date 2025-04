China exige a EEUU que abandone su "injusta" guerra arancelaria

El Gobierno chino ha insistido este sábado a Estados Unidos en que abandone una "injusta" guerra arancelaria que está abocando los mercados a colapsos como el ocurrido este pasado viernes, un "abuso", un ejercicio de "tiranía", y una subversión "del orden económico y comercial existente" al que Pekín "se opone firmemente", como anticipa que también hará el resto de la comunidad internacional.

China anunció este viernes que "a partir del 10 de abril de 2025" se impondrá un arancel del 34% a todas las importaciones de productos con origen en Estados Unidos en respuesta a las medidas proteccionistas anunciadas el pasado 2 de abril por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En su "postura oficial" publicada en su agencia de noticias, Xinhua, las autoridades chinas acusan a EEUU de usar "los aranceles como arma para ejercer una presión extrema y buscar intereses egoístas" en lo que se trata de "un acto típico de unilateralismo, proteccionismo y acoso económico", antes de lanzar un duro aviso a la administración norteamericana: "No causamos problemas, pero tampoco les tenemos miedo".

Tras anunciar ayer los aranceles recíprocos, China advierte además de que "seguirá adoptando medidas firmes para salvaguardar su soberanía, su seguridad y sus intereses de desarrollo", y adelanta que su "puerta al mundo exterior se abrirá cada vez más, sin importar cómo cambie la situación internacional".

"La globalización económica es el camino inevitable para el desarrollo de la sociedad humana" y este progreso es "un derecho universal de todos los países del mundo, no la patente de unos pocos países". "No hay ganadores en las guerras comerciales y arancelarias, y no hay salida para el proteccionismo", añade el Gobierno chino.

Pekín espera que "la gran mayoría de los países del mundo que creen en la justicia y la equidad optarán por situarse en el lado correcto de la historia y tomar decisiones que estén en línea con sus propios intereses" porque lo que el mundo necesita "es justicia y no tiranía".

"EL MERCADO HA HABLADO"

Horas antes de esta declaración, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, publicaba en su cuenta de Facebook este mensaje acompañado de una imagen con gráficas de las caídas de índices bursátiles como el S&P 500 y bolsas de valores como el Nasdaq.

"El mercado ha hablado", ha avisado Guo en su comentario, antes de denunciar que "la guerra de aranceles y comercio que ha comenzado Estados Unidos contra el mundo es injustificada y no ha ido precedida de provocación alguna".

"Así que ahora", ha concluido el portavoz, "es el momento de que Estados Unidos deje de cometer errores y resuelva sus diferencias con sus socios comerciales a través de una consulta en igualdad de condiciones".

PURANOTICIA