China despliega fuerzas navales y aéreas tras paso de destructor estadounidense

El Ejército Popular de Liberación de China informó este sábado que desplegó aviones y buques de guerra para vigilar el tránsito de dos embarcaciones militares de Estados Unidos por el estrecho de Taiwán, una de las zonas geopolíticamente más sensibles del mundo.

Según detalló el portavoz del Mando de Operaciones Oriental, coronel Xu Chenghua, entre el 16 y el 17 de enero navegaron por el sector el destructor estadounidense de misiles guiados USS John Finn y el buque de investigación oceanográfica USNS Mary Sears, ambos pertenecientes a la Armada de Estados Unidos.

Ante esta situación, las fuerzas armadas chinas activaron un despliegue de vigilancia aérea y naval, con el objetivo de monitorear y rastrear los movimientos de las naves estadounidenses mientras cruzaban el estrecho que separa China continental de Taiwán.

De acuerdo con el comunicado difundido por el diario estatal Global Times, el operativo tuvo como finalidad garantizar una respuesta y una gestión eficaces frente al paso de embarcaciones extranjeras, reafirmando el control y la capacidad de reacción de China en la zona.

Este nuevo episodio se suma a una serie de incidentes y maniobras militares que reflejan el aumento de las tensiones entre Beijing y Washington, especialmente en torno a Taiwán, territorio que China considera parte integral de su soberanía y cuya seguridad es observada de cerca por Estados Unidos y sus aliados.

