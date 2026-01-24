China anuncia investigación contra altos mandos del Ejército por “graves violaciones disciplinarias”

El Gobierno de China anunció este sábado el inicio de una investigación por “graves violaciones disciplinarias” contra dos de los más altos cargos de la cúpula del Ejército, en una decisión que sacude al mando militar del país.

Según informó el Ministerio de Defensa chino, la investigación afecta al vicepresidente de la Comisión Militar Central, el general Zhang Youxia, y al jefe de Gabinete del Departamento del Estado Mayor de la comisión, el general Liu Zhenli.

El caso de Zhang es considerado especialmente relevante debido a que se trata del oficial uniformado de mayor rango dentro del Ejército chino y, además, es miembro del Politburó del Partido Comunista, uno de los espacios de mayor poder en el sistema político del país.

La Comisión Militar Central es el máximo órgano de mando militar de China y se encuentra encabezada por el presidente Xi Jinping, quien lidera el control político y estratégico de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con el escueto comunicado, ambos generales fueron objeto de una deliberación preliminar por parte del Comité Central del Partido Comunista, que finalmente decidió abrir una investigación formal, declarándolos “sospechosos de graves violaciones de la disciplina y la ley”, sin entregar mayores detalles sobre los hechos.