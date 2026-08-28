China alerta por el riesgo de un nuevo desastre tras desbordarse un lago formado por la riada en la frontera con Nepal

Las autoridades de China alertaron este viernes sobre el riesgo de un nuevo desastre en la zona afectada por la devastadora riada registrada el martes en la frontera con Nepal, luego de detectar que un lago formado por los restos del glaciar derrumbado comenzó a desbordarse.

La situación obligó a suspender temporalmente las labores de búsqueda y rescate en el sector, debido al riesgo de nuevas inundaciones y deslizamientos.

Según informaciones recogidas por la cadena de televisión estatal china CCTV, los equipos de emergencia habían llegado hasta una zona situada a unos tres kilómetros del puerto de Gyrong, en la frontera, cuando detectaron que el lago de barrera, con unos dos millones de metros cúbicos de agua, había comenzado a desbordarse.

El lago se habría formado río arriba como consecuencia de la enorme riada que afectó a la zona.

Ante este escenario, las autoridades calificaron la situación como de alto riesgo por posibles inundaciones y deslaves de barro y rocas. Por ello, ordenaron que los equipos de rescate se trasladaran hacia otra zona considerada segura, a la espera de nuevas instrucciones del centro de mando encargado de coordinar las operaciones.

La medida busca evitar nuevas víctimas mientras se evalúa la evolución del fenómeno.

CIENTOS DE PERSONAS HAN SIDO EVACUADAS

En medio de la emergencia, las autoridades chinas han reubicado a cerca de 500 personas de las zonas afectadas por la inundación y la avalancha de detritos.

A esto se suma la evacuación de 555 turistas que habían quedado atrapados en el área cercana a la frontera con Nepal, sin que por el momento se hayan entregado detalles sobre sus identidades.

Sin embargo, un experto del Ministerio de Recursos Naturales de China sostuvo durante la jornada que el desastre correspondió a una cadena de sucesos que comenzó con una avalancha de hielo a gran altitud y posteriormente evolucionó hasta convertirse en un flujo de detritos de alta velocidad, antes de impactar contra las instalaciones fronterizas en Gyirong.

El experto descartó, en tanto, que el fenómeno correspondiera al desbordamiento de un lago glaciar.

EXPERTOS ANALIZAN EL ORIGEN

En esta línea, Guo Zhaocheng, director del centro de investigación y supervisión de desastres geológicos del Centro Chino de Prospección Aerogeofísica y Teledetección para Recursos Naturales, explicó que la avalancha de hielo se originó en un glaciar situado a gran altitud.

Según su análisis, la masa de hielo descendió por la ladera y posteriormente se transformó en un flujo de detritos a alta velocidad, que ingresó al río Donglin Tsangpo y continuó su recorrido hacia Nepal, según informó el diario People's Daily.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) había señalado el jueves que la devastadora inundación habría sido provocada por "el colapso de un glaciar" río arriba.

El organismo también indicó que el análisis de imágenes satelitales permitió concluir que "no tuvo lugar un terremoto" en la zona que pudiera estar relacionado con la catástrofe.

Benjamin Mirus, investigador del Centro de Ciencias de Riesgos Geológicos (GHSC), explicó a Europa Press que las conclusiones de Guo "son similares" a las obtenidas hasta ahora por el USGS.

El organismo estadounidense determinó que el "colapso del glaciar" ocurrió en el Parque Nacional de Langtang, en Nepal, cerca de la frontera entre ambos países.

"Nuestro equipo de científicos aún está evaluando los datos para precisar los detalles. Basándonos en la señal sísmica y los eventos pasados, estimamos que el volumen de material desplazado fue del orden de cien o potencialmente cientos de metros cúbicos", ha explicado Mirus, quien ha agregado que "las avalanchas de detritos tienen el potencial de viajar a decenas o a más de cien kilómetros por hora".

El USGS también ha detallado la magnitud del recorrido del fenómeno y sus efectos sobre las comunidades ubicadas río abajo.

"Este alud de lodo e inundación recorrió casi cien kilómetros y afectó a zonas pobladas aguas abajo de los ríos Trishuli y Bhotekoshi, incluido el puerto de Gyirong, en China", ha señalado el organismo en su página web, donde también indicó que el desastre destruyó numerosos edificios e infraestructuras, incluida "una carretera vital" que conecta ambos países.

CERCA DE 540 MUERTOS EN NEPAL

Mientras continúan las labores de emergencia, las autoridades de Nepal elevaron este viernes a cerca de 540 la cifra de personas fallecidas a causa de las inundaciones, mientras cientos de personas permanecen desaparecidas.

A este balance se suman al menos cinco muertos y alrededor de 550 desaparecidos en territorio chino, según han informado las autoridades del gigante asiático.

Además, tres cadáveres han sido recuperados en India.

La emergencia mantiene desplegados equipos de rescate en distintos puntos de la zona fronteriza, mientras las autoridades evalúan el riesgo de nuevos desbordamientos y movimientos de barro y rocas.

PURANOTICIA