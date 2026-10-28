Chile expresa sus condolencias a España tras tragedia ferroviaria que deja 64 fallecidos

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en representación del Gobierno y del pueblo de Chile, expresó sus más sinceras condolencias al Gobierno y a la ciudadanía de España tras el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda, Toledo, que ha dejado decenas de víctimas fatales.

"En estos momentos de dolor, el Gobierno de Chile manifiesta su especial solidaridad a los familiares y seres queridos de las víctimas, y el deseo de una pronta recuperación de los heridos y de todos los afectados por esta tragedia", señaló una nota oficial.

El siniestro involucró a dos trenes de alta velocidad, el AVE 2080, de servicio público, y el Iryo 6076, de operación privada, que colisionaron este miércoles en la localidad toledana de Urda, en la línea Madrid-Sevilla. La cifra de fallecidos asciende a 64, según los antecedentes entregados.

El accidente se produjo a las 8:54 horas de este miércoles, cuando el AVE 2080, que había salido de Madrid con destino a Sevilla, chocó con el Iryo 6076, que circulaba por delante. La colisión provocó el descarrilamiento de los dos últimos vagones del tren Iryo.

En tanto, el rey Felipe VI de España expresó "el pésame, apoyo y cariño" de la Casa Real a las familias de las víctimas, en un momento que calificó como "tan duro y tan difícil".

El monarca se encontraba a primera hora en Bétera, Valencia, para asistir a un ejercicio militar, cuando recibió la noticia de "la noticia del terrible accidente del AVE cerca de Toledo", según explicó Felipe VI a los medios de comunicación.

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