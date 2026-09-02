Capturan en Bolivia al presunto cabecilla de la organización criminal peruana "Los Pulpos"

"Esta caída nos va a abrir muchas luces y muchas puertas también", afirmó el ministro del Interior de Perú, César Astudillo, aludiendo a que esta organización criminal cuenta con al menos un centenar de integrantes.

"Este no es el único. Tenemos un mosaico de jefes de bandas criminales y estamos detrás de ellos ", agregó

En la operación que se venía planeando desde enero también fue capturado otro integrante de "Los Pulpos", Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez, de 23 años .

TERCERA GENERACIÓN

Conocido como "Jhonsson Pulpo", la policía peruana lo apunta como parte de la tercera generación de un clan familiar con origen en Trujillo, costa norte de Perú.

Teófilo Cruz Álvarez, quien falleció en prisión en 2020 mientras cumplía condena por delitos como organización criminal, era su abuelo.

El padre de "Jhonsson Pulpo", Jhon Cruz Arce, fundó junto a sus hermanos "Los Pulpos". En 2008 fue condenado a 25 años de cárcel por homicidio, siendo liberado el año pasado mediante un recurso de hábeas corpus.

De acuerdo a medios locales, fue la captura de su padre lo que llevó a "Jhonsson Pulpo" a asumir el liderazgo de la banda, con apoyo de sus tíos, cuando tenía solo 17 años.

En 2014 tomó control de la organización criminal y fue clave en su expansión, no solo al interior de Perú, sino también a otros países de la región.

En la rueda de prensa en que se informó sobre su captura, el comandante nacional de la Policía de Bolivia, el coronel Adrián Álvarez Arismendi, afirmó que era un "blanco de alto valor regional", justamente por la "peligrosidad y el despliegue de los hechos criminales desarrollados con base de operaciones en Perú, pero que también fueron extendidos a Chile y Argentina y que se pretendía desarrollar" en Bolivia.