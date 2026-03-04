Buque mercante fue atacado en el estrecho de Ormuz en medio de las tensiones Irán/EE.UU.

Un buque mercante fue alcanzado por un proyectil cuando transitaba en aguas del estrecho de Ormuz, a pocos kilómetros de la localidad emiratí de Fujairah, después de que las autoridades iraníes hayan asegurado haber atacado a 10 petroleros en este punto clave del comercio marítimo mundial, en represalia por la campaña de bombardeos lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país.

El centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) informó que la embarcación fue "alcanzada por un proyectil desconocido", causando daños "en el blindaje de acero", aunque no se han registrado incendios ni entradas de agua y "toda la tripulación se encuentra a salvo".

El incidente, que tuvo lugar "a siete millas náuticas al este de Fujairah", esto es, a casi 13 kilómetros de la citada localidad, está siendo investigado por las autoridades. "Se recomienda a los buques que transiten con cautela e informen de cualquier actividad sospechosa al UKMTO", agregó el organismo británico.

Poco antes, el UKMTO informó de una "fuerte explosión" registrada en las proximidades de otro buque, ubicado en aguas de Omán, a unos 250 kilómetros al este de su capital, Mascate, aunque no se han registrado daños materiales ni personales.

Estos incidentes se producen en medio de la escala regional a raíz de los ataques del pasado sábado de Estados e Israel contra Irán, que respondió con bombardeos contra el país hebreo, así como contra instalaciones estadounidenses en países del golfo Pérsico.

En este sentido, la Guardia Revolucionaria de Irán anunció que más de 10 petroleros han sido alcanzados por proyectiles lanzados desde Teherán, dando lugar a incendios, tras haber "ignorado las reiteradas advertencias de la Armada" iraní sobre eventuales ataques a todo buque que cruce el estrecho de Ormuz.

PURANOTICIA