Operación «Furia Épica»: Estados Unidos reporta que sus fuerzas militares ya han alcanzado casi 2.000 blancos en Irán

Estados Unidos informó que sus fuerzas militares alcanzaron "casi 2.000 objetivos con más de 2.000 municiones", desde el lanzamiento el sábado pasado de la ola de ataques contra Irán junto a Israel en la llamada operación «Furia Épica».

"Con menos de 100 horas de esta operación, ya hemos alcanzado casi 2.000 objetivos con más de 2.000 municiones", destacó el comandante del Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom), el almirante Brad Cooper.

Estas operaciones, dijo Cooper, han "degradado gravemente" sus defensas aéreas y han "destruido cientos de misiles balísticos, lanzadores y drones".

"Nos centramos en derribar todo lo que pueda dispararnos", aseguró, apuntando a ataques "precisos sin oposición" de bombarderos B-2 y B-1 contra "múltiples instalaciones de misiles en el interior de Irán", así como a un lanzamiento de misiles balísticos ejecutado por parte de una fuerza de bombarderos B-52 contra puestos de mando y de control iraníes.

Paralelamente, Estados Unidos también ha estado atacando a la Armada del país centroasiático, a la que, según el comandante del Centcom, está "hundiendo". "Hasta ahora, hemos destruido 17 buques iraníes, incluyendo el submarino iraní más operativo, que ahora tiene un agujero en el costado", resaltó.

Además, el almirante Cooper presumió que, tras "décadas" en las que "el régimen iraní ha acosado al transporte marítimo internacional, hoy no hay ni un solo buque iraní navegando en el golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz ni en el golfo de Omán".

Así, manifestó que las fuerzas estadounidenses no se detendrán todavía. "Estamos buscando los últimos lanzadores móviles de misiles balísticos de Irán para eliminar lo que yo caracterizaría como su capacidad de lanzamiento remanente", subrayó.

Por otra parte, en un plano general, el jefe del Centcom afirmó que la campaña militar avanza "por delante" de lo planeado y, como demostración de ello, aseguró que las fuerzas navales estadounidenses "han desplegado múltiples oleadas de misiles de crucero, destruyendo las capacidades iraníes de mando, control y defensa aérea".

Mientras, la aviación se dedica a "ejecutar un gran volumen de ataques aéreos directamente sobre Irán" en unos cielos que, según su relato, dominan "las dos fuerzas aéreas más poderosas del mundo, Estados Unidos e Israel".

"Ahora, en represalia, el régimen iraní ha lanzado más de 500 misiles balísticos y más de 2.000 drones", alegó, acusando a Teherán de estar "atacando indiscriminadamente a civiles con el lanzamiento de estos misiles y drones".

"Dicho esto, estamos viendo que la capacidad de Irán para atacarnos a nosotros y a nuestros socios está disminuyendo, mientras que nuestro poder de combate, por otro lado, aumenta", rebatió.

PURANOTICIA