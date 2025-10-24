Brote de gripe aviar obliga a sacrificar unos 150 mil animales en el sur de Alemania

El número de casos de gripe aviar en Alemania ha aumentado excepcionalmente rápido en las dos últimas semanas, declaró el ministro alemán de Agricultura, Alois Rainer, quien pidió que se aumenten las medidas de protección para frenar la propagación del virus.

"Actualmente hay numerosos brotes, tanto en aves silvestres como en granjas avícolas. Esto no es inusual en esta época del año", dijo la autoridad.

Sin embargo, el ministro informó sobre "un aumento muy rápido de las infecciones en los últimos 14 días" y subrayó "lo grave que es la situación", así como "la importancia de una acción conjunta y coordinada".

La gripe aviar es una enfermedad infecciosa que suele ser mortal cuando se da en especies de aves y aves de corral, aunque no se considera peligrosa para los humanos.

Las autoridades alemanas hicieron saltar las alarmas esta semana, cuando conservacionistas encontraron más de 1.000 grullas muertas cerca de Berlín, en lo que se considera un gran brote de gripe aviar.

El jueves, el Ministerio de Agricultura del estado federado de Baden-Württemberg anunció el sacrificio de unos 15.000 animales en una granja avícola del sur de Alemania debido a otro brote del virus.

Rainer explicó que evitar que el virus siga propagándose es la "máxima prioridad", junto con "proteger a los animales y evitar daños a las industrias agrícola y alimentaria".

Para ello, dijo haber solicitado a la Unión Europea que aumente el límite de las indemnizaciones por animales que tengan que ser sacrificados de 50 euros (58 dólares) a un máximo de 110 euros, en un intento de apoyar a los ganaderos.

(Imagen referencial: EFE/Franziskaákraufmann)

PURANOTICIA