Brote de ébola en la República Democrática del Congo alcanza los 4.992 fallecidos

El balance de fallecidos a causa del brote de ébola declarado a mediados de mayo en el este de República Democrática del Congo (RDC) se aproxima a los 5.000 muertos, según confirmaron las autoridades del país africano. Asimismo, informaron que los casos confirmados mediante pruebas de laboratorio ya alcanzan los 10.300.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) detalló en su último boletín oficial que hasta la fecha se han contabilizado 10.274 contagios y 4.992 fallecidos, incluidos 78 nuevos casos y 32 muertes registradas durante la última jornada. En tanto, la tasa de letalidad global se sitúa en un 48,6%.

Por otra parte, el organismo precisó que 1.052 personas permanecen hospitalizadas o en aislamiento, mientras que otras 2.766 han recibido el alta médica tras superar la enfermedad. Además, la tasa de seguimiento de los contactos de los pacientes alcanza el 87,2%, registrando un incremento durante los últimos días.

El actual brote en República Democrática del Congo ya se posiciona como el más mortífero en la historia del país, superando al registrado entre 2018 y 2020. Las proyecciones apuntan a que también podría sobrepasar las cifras del brote ocurrido entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Durante las últimas semanas, también se han confirmado casos vinculados al brote de RDC en Kenia y Nigeria. Este último país fue declarado libre del virus tras la evacuación a Suiza de la única paciente detectada. Estos antecedentes se suman a la situación de Uganda, que el pasado 28 de julio anunció estar libre de la enfermedad, luego de registrar dos fallecidos y 20 casos.

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