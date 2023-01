Boris Johnson reveló que Vladimir Putin lo amenazó con atacar Reino Unido con un misil durante una llamada telefónica

Sin embargo, debido a los ataques rusos precedentes en Reino Unido, el más reciente en la localidad de Salisbury, en 2018, cualquier amenaza del líder ruso, por muy ligera que fuera, es probablemente una que Johnson no habría tenido más remedio que tomar en serio.

El documental de la BBC "Putin Vs the West" (Putin vs Occidente) revela que Wallace volvió a Londres con garantías de que Rusia no invadiría Ucrania, pero reconoce que ambas partes sabían que era una mentira.