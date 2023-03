Boric citó a Luis Arce para criticar "desregulación del capitalismo financiero"

El Presidente Gabriel Boric aludió a su par de Bolivia, Luis Arce, para criticar la "desregulación del capitalismo financiero" y acusar que no se habría aprendido de la crisis económica mundial del 2008.

"Me permito compartir la preocupación expresada por el presidente de Bolivia, Luis Arce, ante los riesgos que una vez más la desregulación del capitalismo financiero expone a nuestras naciones", indicó el Mandatario durante su discurso en la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado que se realiza en Santo Domingo, República Dominicana.

"La incertidumbre de hoy pareciera señalar que los grandes capitales y sus defensores acérrimos no hubiesen aprendido lo suficiente de la crisis del 2008. Y sus efectos, como siempre, lo sufren los más pobres", agregó.

La declaración se enmarca la tensión surgida después de que Arce reiterase su demanda por un acceso soberano al mar al presentar su agenda de siete temas para retomar las relaciones bilaterales con Chile.

"No dejaremos de proponer la necesidad de trabajar en el tema de nuestra reivindicación marítima con Chile", indicó el mandatario del país vecino en el marco del Día del Mar, según informó el medio La Razón.

El tema había sido recientemente consultado al canciller Alberto van Klaveren, quien pidió no polemizar. "No quiero entrar en ninguna polémica, no me parece oportuno ni conveniente, desde el punto de vista de los intereses de ambos países", consignó.

