Benjamin Netanyahu respalda tregua con Irán impulsada por EE.UU., pero excluye a Líbano del cese al fuego

El Gobierno de Israel, encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, manifestó su adhesión a la propuesta del mandatario estadounidense, Donald Trump, de interrumpir las ofensivas contra Irán por un lapso de dos semanas. No obstante, la autoridad aclaró que este cese al fuego "no incluye" a Líbano, nación donde las fuerzas israelíes mantienen operaciones militares desde el pasado 2 de marzo.

A través de un documento oficial emitido en la madrugada de este miércoles, la oficina del premier detalló las condiciones de este respaldo. "Israel respalda la decisión del presidente Trump de suspender los ataques contra Irán durante dos semanas, siempre y cuando Irán abra inmediatamente el estrecho (de Ormuz) y ponga fin a todos los ataques contra Estados Unidos, Israel y los países de la región", consignó el texto. En la misma misiva, se enfatizó la advertencia de que "el alto el fuego de dos semanas no incluye a Líbano".

La postura de Netanyahu marca una clara distancia con lo expresado por Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán. El líder paquistaní sostuvo que la interrupción de las hostilidades debe ser de carácter "inmediato" y aplicable a "todo el territorio", abarcando explícitamente a Líbano y otras zonas de conflicto.

Por otra parte, el jefe del Ejecutivo israelí recalcó que su administración apoya los "esfuerzos" desplegados por la Casa Blanca para lograr que el régimen iraní deje de representar una "amenaza nuclear, de misiles y terrorista para Estados Unidos, Israel, los vecinos árabes de Irán y el mundo".

Desde la oficina de la presidencia israelí también se informó que Washington ha transmitido su compromiso para alcanzar dichas metas en el marco de las futuras tratativas. Según el reporte, se trata de objetivos compartidos entre Estados Unidos, el Estado de Israel y sus aliados en la región.

Respecto al impacto de la ofensiva en suelo libanés, el balance más reciente entregado este martes por las autoridades de dicho país arroja cifras críticas. Hasta la fecha, las oleadas de ataques han provocado el fallecimiento de más de 1.500 personas, mientras que la cifra de heridos ya supera los 4.800 ciudadanos en el contexto de la actual crisis.

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