Barrio 18: La violenta pandilla detrás del motín en tres cárceles y el asesinato de 9 policías en Guatemala

Se cree que prácticamente todos los comerciantes de Guatemala sufren algún tipo de extorsión, el delito más extendido en el país con más de 1.200 denuncias cada mes, aunque los expertos estiman que la cifra real es infinitamente mayor ya que solo unas pocas víctimas acuden a las autoridades.

Las clicas que vertebran la mara, tanto dentro como fuera de la cárcel, cuentan con estrictas jerarquías internas que determinan roles y funciones.

"Está el que lleva la palabra, el principal, al que llaman ranflero; después están los palabreros, luego los soldados, más abajo los banderas y, finalmente, los iniciados o aficionados. Así funciona normalmente en todas las clicas ", describe el criminólogo Eddy Morales.

La Mara Salvatrucha se caracteriza por su planificación operativa, mientras que el Barrio 18 actúa "de forma más errante" , lo que compensa con su superioridad numérica, explica el analista.

Barrio 18 desde dentro

Edwin Cordón, exmarero del Barrio 18 reconvertido en pastor cristiano, explicó a BBC Mundo cómo funciona la banda por dentro.

Criado en un ambiente marginal de la Zona 18, Cordón ingresó a la mara en su adolescencia, sobre el año 2000, tras superar el clásico ritual de iniciación.

"Tres miembros nos dieron la pateada durante 18 segundos . Esa era la regla: golpes en el cuerpo, no en la cara ni en los genitales. Tenías que aguantar de pie, no caer. Ese día nos bautizamos los tres: mi hermano, mi amigo y yo", recuerda.

Asegura que esto ha cambiado con el tiempo: ahora no basta con el ritual de iniciación, ya que "hay que pasar periodos de prueba y chequeos" que reafirmen la lealtad absoluta al grupo.

"Eso es lo primero que se inculca: la lealtad al número 18. La pandilla se convierte en una entidad. Cuando estás ahí decís: 'es que el barrio dice…'", indica.

El número 18 es objeto de devoción entre sus integrantes, que se lo suelen tatuar en el cuerpo ya sea en números arábigos, en números romanos o en letras.

También manejan su propio lenguaje de signos: "el más común es puño cerrado. La seña más conocida de Barrio 18 es el XB3: con los dedos formás la X, el 3 y la B. Por otro lado, está el 18 con los dedos, o variantes propias de cada clica".

Otra característica de Barrio 18 es la delgada línea que separa la vida y la muerte.

"Hoy te pueden mandar a matar porque te quedaste con dinero", asegura el expandillero, y aclara que años atrás una falta de este tipo se solucionaba con un castigo menor.

Formar parte de Barrio 18 aporta a muchos jóvenes marginales guatemaltecos ciertos privilegios como dinero, poder o sentimiento de pertenencia.

En la otra cara de la moneda, a la mayoría de ellos les espera la cárcel o una muerte violenta.

"Mi hermano menor fue asesinado a los 16 años por un grupo contrario; mi mejor amigo también fue asesinado; y muchísimos compañeros", recuerda Cordón.

El Lobo

Lejos de atajar el poder de estos grupos delictivos, las cárceles son el epicentro de muchas de sus operaciones.

"Desde prisión siguen dando órdenes debido al respeto que mantienen hacia la integración grupal, a sus códigos de silencio, de honor y de lealtad al grupo. Estos líderes encarcelados dirigen muchas operaciones", indica el criminólogo Eddy Morales.

Explica que los jefes e integrantes de las clicas mantienen una comunicación constante "gracias a la corrupción imperante en el sistema penitenciario, que permite el ingreso de teléfonos celulares y routers".

Estos medios les facilitan seguir delinquiendo mientras cumplen condena: la Fiscalía guatemalteca estima que entre el 80% y el 90% de las llamadas extorsivas se realizan desde prisión.

De hecho, se cree que el motín en tres prisiones y los ataques a policías perpetrados los pasados días se ordenaron desde una celda.

En específico, desde la celda del que muchos consideran el máximo líder de Barrio 18 en Guatemala: Aldo Dupie Ochoa Mejía, de 41 años, alias "El Lobo".