Bad Bunny hará historia como protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl 2026

El show de medio tiempo del Super Bowl 2026 tendrá como gran protagonista a Bad Bunny, quien encabezará uno de los escenarios más vistos del planeta y marcará un hito histórico al convertirse en el primer artista solista en liderar el espectáculo cantando principalmente en español.

La final de la NFL se disputará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y el esperado intermedio musical se desarrollará tras los dos primeros cuartos del partido. En Chile, el show está programado aproximadamente entre las 22:00 y 22:30 horas, y podrá seguirse desde las 20:30 horas a través de ESPN y la plataforma Disney+.

Más allá del ámbito deportivo, la elección del cantante puertorriqueño ha sido interpretada como un momento simbólico para la cultura popular estadounidense, reflejando el creciente peso de la música latina en los escenarios globales y una apertura a nuevas identidades dentro del entretenimiento masivo.

No obstante, su participación también ha generado debate político y cultural en Estados Unidos. Sectores conservadores han cuestionado su elección, mientras que sus seguidores consideran su presencia como una señal de representación y visibilidad latina en uno de los eventos más influyentes del mundo.

En la antesala del espectáculo, Bad Bunny adelantó que su presentación será una celebración de su identidad cultural y prometió “una enorme fiesta” para el público, evitando entregar detalles sobre posibles invitados. De este modo, su show se proyecta no solo como un evento musical, sino como un acontecimiento cultural de alcance global.

PURANOTICIA