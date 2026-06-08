Avión de combate de EE.UU. inutiliza un petrolero que estaba en el golfo de Omán y se dirigía a un puerto iraní

Un avión de combate F/A-18 Super Hornet estadounidense disparó este lunes en aguas internacionales contra el petrolero 'M/T Marivex', un buque de bandera de Palau al que dejó inutilizado y a la deriva.

El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) informó del ataque y aseguró que el buque estaba en el golfo de Omán y que se dirigía a un puerto iraní "en violación del bloqueo contra Irán".

El Ejército estadounidense explicó que el caza partió del portaaeronaves 'USS Abraham Lincoln' y empleó una "munición de precisión" contra la sala de máquinas y la estructura de observación "después de que la tripulación no cumpliera con las directrices de las fuerzas estadounidenses".

"El 'Marivex' ya no navega hacia Irán", señaló el Centcom, que recordó que han inutilizado ya siete buques que intentaban superar el bloqueo estadounidense y han desviado a otras 134 embarcaciones.

En cambio, han permitido el paso de 42 buques con ayuda humanitaria desde la imposición del bloqueo, el 13 de abril.

(Imagen referencial: @Southcom)

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