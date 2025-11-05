Aumentan a nueve los fallecidos por accidente de avión de carga en la ciudad estadounidense de Louisville

El balance de víctimas mortales a causa del siniestro de un avión de carga después de despegar del Aeropuerto Internacional Muhamad Alí de Louisville, en el estado estadounidense de Kentucky, aumentó a nueve, según confirmaron las autoridades, que alertaron que la cifra de fallecidos podría seguir aumentando.

"Más noticias desoladoras desde Louisville. El número de muertos ha aumentado al menos a nueve, con la posibilidad de que sean más", declaró el gobernador de Kentucky, Andy Besehar.

"Ahora estas familias necesitan rezos, amor y apoyo. Abracémoslas durante estos momentos inimaginables", señaló en su cuenta en la red social X.

El alcalde de Louisville, Craig Greenberg, confirmó igualmente que "los equipos de rescate han localizado un total de nueve víctimas en el lugar del siniestro del avión de UPS", que tenía como destino el Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye en Honolulu, en el estado de Hawái.

El accidente tuvo lugar alrededor de las 17:15 horas (hora local) del martes, de acuerdo a las informaciones difundidas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), cuando esta aeronave se ha estrellado contra unas grandes instalaciones de UPS, ocasionando un incendio.

(Imagen: Jon Cherry/Associated Press)

