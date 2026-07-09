Aumentan a más de 3.800 las personas fallecidas por los terremotos en Venezuela

Las autoridades de Venezuela elevaron a 3.811 el número de personas fallecidas a causa de los potentes terremotos registrados hace más de una semana en la zona centro-norte del país. En tanto, la cifra de heridos se mantiene en 16.740.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que el nuevo balance representa 126 víctimas fatales más respecto del reporte anterior.

Rodríguez también detalló que los sismos, de magnitudes 7,5 y 7,2, ocurridos a fines de junio, provocaron graves daños en 856 edificios, de los cuales 190 colapsaron.

Asimismo, indicó que 17.907 personas perdieron sus viviendas o estas sufrieron daños de extrema gravedad. Además, las autoridades han brindado asistencia a 86.794 familias, rescatado a 6.462 personas y distribuido 9.603 toneladas de alimentos.

Actualmente, las labores de emergencia cuentan con el apoyo de 4.388 rescatistas internacionales y 30.076 efectivos desplegados en las zonas afectadas. Desde los terremotos se han registrado 1.102 réplicas, de acuerdo con el último informe oficial.

Respecto de los campamentos temporales, Rodríguez aseguró que el Gobierno trabaja para resolver rápidamente cualquier inconveniente y garantizar condiciones adecuadas para las personas damnificadas.

En la actualidad, casi 17.000 personas permanecen alojadas en 61 campamentos temporales habilitados en La Guaira, Caracas y otras regiones afectadas por la emergencia.

PURANOTICIA