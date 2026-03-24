Aumentan a 66 las víctimas fatales por caída de avión del Ejército colombiano

A 66 subieron los fallecidos en el accidente aéreo registrado el lunes en el departamento colombiano de Putumayo, en el sur del país, donde un avión de transporte del Ejército se estrelló con 125 pasajeros a bordo.

Así lo dio a conocer el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, Hugo Alejandro López Barrero, quien dijo que en la aeronave se encontraban once tripulantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 115 hombres del Ejército Nacional y dos de la Policía Nacional.

Con relación a los 66 uniformados fallecidos, que están en proceso de identificación, López detalló que seis eran integrantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 58 del Ejército Nacional y dos de la Policía Nacional, así como indicó que, en estos momentos, están pendientes de ubicar un total de cuatro militares.

Además, el comandante informó que un total de 57 hombres fueron evacuados y trasladados a centros hospitalarios: el de María Inmaculada en Florencia, a donde han arribado ocho personas; el Hospital Militar Central de Bogotá, donde llegaron 19, y el Batallón de Sanidad Militar, también en la capital, que acogió a 30 heridos que "no revisten mayor gravedad".

A su vez, el gobernador de Putumayo, John Gabriel Molina, señaló previamente que al menos 70 personas habían resultado heridas en el accidente de esta aeronave C-130 Hércules que cubría la ruta Puerto Leguízamo-Puerto Asís y transportaba personal del Ejército cuando sufrió un accidente poco después del despegue, cayendo a tierra a aproximadamente un kilómetro y medio del aeródromo.

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