Aumentan a 40 los fallecidos por choque entre dos trenes de alta velocidad en el sur de España

"Tremendamente extraño"

Las causas del accidente, ocurrido en el municipio de Adamuz minutos después de las 19:00 hora local, todavía se desconocen.

En una rueda de prensa, el ministro de Transportes de España, Óscar Puente, catalogó el accidente ferroviario de "tremendamente extraño" y que ocurrió "por causas que desconocemos" .

Añadió que el suceso se produjo "en una recta" y que el tren de Iryo es "relativamente nuevo" y la vía donde se produjo el choque está "completamente renovada" .

Por su parte, el presidente de la empresa pública ferroviaria Renfe, Álvaro Fernández Heredia, descartó que se debiera a un fallo humano porque el sistema corrige las decisiones erróneas, y apuntó a "alguna cuestión del material móvil de Iryo o de la infraestructura" .

En declaraciones a la cadena SER, Fernández Heredia, explicó que "al parecer el intervalo de tiempo entre un tren y otro que se cruzaban en sentido contrario ha sido de 20 segundos".

Indicó que, aunque hay un sistema de seguridad que hace que "cuando un obstáculo está en la vía, se bloquea el surco e impide la circulación y ordena el frenado de emergencia al tren", el tiempo transcurrido imposibilitó que el mecanismo actuara.

El responsable de Renfe afirmó que las causas del siniestro tardarán días en conocerse y que "lo peor que podemos hacer ahora es especular".

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, CIAF, está a cargo de las indagaciones, recopilando toda la información de los operadores y empresas ferroviarias.

Según Adif, la compañía encargada de la gestión ferroviaria en España, se habilitaron espacios para los familiares de las víctimas en las estaciones de Madrid, Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva.