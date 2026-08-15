Aumentan a 14 los muertos por terremoto de magnitud 7,7 en Indonesia

Tras el potente terremoto de magnitud 7,7 que sacudió la isla de Flores, en el suroeste de Indonesia, se contabilizan al menos 14 muertos y más de diez heridos, según informaron las autoridades locales del país asiático.

"Según los datos actualizados a las 12.30 (hora de Indonesia Occidental), 14 personas fallecieron, dos resultaron gravemente heridas y 11 han sufrido heridas leves. Estos datos aún se están recopilando, verificando y validando sobre el terreno", informó la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB).

En concreto, en Manggarai murieron seis personas, mientras que en Manggarai Oriental se registraron cinco fallecimientos y en Sikka tres víctimas mortales. Asimismo, numerosas familias se vieron afectadas por el temblor y cerca de 2.000 residentes han tenido que ser evacuados, mientras que se han registrado daños en medio centenar de viviendas.

El sismo se produjo a las 04.58 horas (hora local) con su epicentro localizado frente a la costa norte de la isla y a una profundidad de tan solo 15 kilómetros, según ha indicado la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) de Indonesia.

Horas después, se confirmó el fallecimiento de las dos primeras personas. "Evacuamos a una persona que murió tras ser golpeada por escombros de un edificio", declaró sobre una de las víctimas el jefe de la delegación de Búsqueda y Rescate local, en declaraciones a la agencia de noticias indonesia Antara.

Las víctimas, aseguró, todavía no han sido identificadas y fueron halladas en la sala de espera del puerto de Lorens Say, en el distrito de Sikka, al este de la isla, el cual resultó dañado por el terremoto. Asimismo, los otros dos heridos fueron trasladados a un hospital cercano para recibir tratamiento intensivo.

Tras el temblor, las autoridades emitieron una alerta preventiva de tsunami para las zonas costeras colindantes, la cual fue retirada poco después tras evaluar la evolución de la masa de agua.

"Se ha declarado finalizada la alerta temprana de tsunami provocada por el terremoto", confirmaba previamente el organismo meteorológico indonesio a través de un comunicado oficial. Asimismo, tras el terremoto, se registraron réplicas de entre 5,6 y 6,1 de magnitud en la misma región.

Los equipos de rescate continúan evaluando los daños y las víctimas en las zonas afectadas de la isla de Flores, y se esperan más detalles a medida que continúen las operaciones de emergencia.

Indonesia cuenta con un amplio historial de sismos devastadores al ubicarse en pleno Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. Esta franja de gran inestabilidad tectónica se extiende desde Japón e Indonesia hasta California y Sudamérica.

PURANOTICIA