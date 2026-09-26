Irán acusa a la Unión Europea de "participar conscientemente y de manera activa" en la guerra

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, acusó a la Unión Europea de "participar conscientemente y de manera activa" en la guerra iniciada el pasado febrero por Estados Unidos e Israel en la región.

El portavoz iraní fundamentó sus críticas tras las recientes declaraciones del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en las que el responsable aliado ha reconocido el apoyo logístico prestado desde bases aéreas europeas.

"Esta es otra admisión directa del Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, de que Europa participó conscientemente y de manera activa en la guerra de agresión de Estados Unidos e Israel contra la nación de Irán, a pesar de las repetidas negativas emitidas a lo largo de la guerra", denunció Baqaei a través de una publicación en sus redes sociales.

Ante estos hechos, Irán exige que los Estados miembros de la UE pertenecientes a la Alianza Atlántica "rindan cuentas por su implicación", señalando de esta manera que "cualquier asistencia política, militar o logística" facilitó "la muerte y la destrucción" en el país.

En este sentido, Baqaei apeló al descontento social generado en Europa y América por el encarecimiento de los combustibles y las consecuencias económicas derivadas de la crisis, agudizadas tras el cierre del estrecho de Ormuz dictado por Teherán.

"El aumento de los precios de los combustibles y otras dificultades resultantes de esta guerra ilegal también deben examinarse a la luz del papel desempeñado por los gobiernos europeos en su habilitación y apoyo", afirmó.

Por último, el portavoz instó a investigar directamente la responsabilidad del propio Rutte al frente de la organización militar.

"El papel de Mark Rutte como Secretario General de la OTAN, incluidas las acciones tomadas bajo su autoridad, debe igualmente someterse a escrutinio e investigación", resaltó.

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