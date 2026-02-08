Ataques en Gaza dejan nuevos muertos y elevan cifra total sobre 72 mil fallecidos

Al menos dos personas murieron y otras 25 resultaron heridas en ataques israelíes registrados desde el viernes en la Franja de Gaza, según el último balance entregado por el Ministerio de Salud del enclave, controlado por el movimiento islamista Hamás. Estas víctimas elevan la cifra total de fallecidos desde el inicio del conflicto a más de 72.000 personas.

La autoridad sanitaria precisó que, desde la entrada en vigor del alto el fuego pactado el 10 de octubre, al menos 576 palestinos han muerto y 1.543 han resultado heridos a causa de acciones militares israelíes. El balance global de la guerra alcanza 72.027 muertos y 171.651 heridos, cifras que no incluyen las víctimas registradas durante la jornada del sábado.

Entre los fallecidos recientes se encuentra Faraj al Hajj Salem, quien murió tras ser tiroteado por fuerzas israelíes en la entrada del barrio de Shuyaiya, al este de la ciudad de Gaza. Asimismo, se confirmó la muerte de Aya Rabhi Hammad Abu Hudaid, herida días atrás en un bombardeo en la zona de Asdaa, al noroeste de Jan Yunis, en el sur del enclave.

Durante las últimas horas, las fuerzas israelíes han intensificado los bombardeos de artillería en distintos puntos cercanos a la Línea Amarilla, demarcación establecida para el repliegue militar tras el alto el fuego. También se han reportado ataques desde buques de guerra en el Mediterráneo y operaciones terrestres en el este de Jan Yunis, además de demoliciones de estructuras en territorio gazatí.

En paralelo, el Ministerio de Salud de Gaza alertó sobre el agotamiento crítico de medicamentos y suministros médicos. Según la autoridad sanitaria, el 46% de los medicamentos esenciales, el 66% de los insumos médicos y el 84% del material de laboratorio y bancos de sangre se encuentran sin stock. Hospitales advierten que servicios clave como oncología, cuidados intensivos, cirugías y atención primaria operan al límite, profundizando la crisis humanitaria en el enclave palestino.

