Ataque de EE.UU. en el Pacífico oriental deja dos muertos y un sobreviviente a la deriva

El Ejército de Estados Unidos bombardeó una embarcación en el este del océano Pacífico, en un ataque que dejó dos personas fallecidas y un sobreviviente que quedó a la deriva en el mar, según informaron fuentes oficiales estadounidenses.

De acuerdo con el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EEUU, la acción fue ejecutada el 23 de enero bajo la dirección del secretario de Guerra Pete Hegseth, en el marco de la operación “Lanza del Sur”, la cual habría realizado un ataque “cinético letal” contra el buque.

Las autoridades militares señalaron que sus servicios de inteligencia confirmaron que la embarcación estaba participando en operaciones de narcotráfico y que navegaba por rutas utilizadas para este tipo de actividades en el Pacífico oriental.

Tras el bombardeo, la Guardia Costera de Estados Unidos recibió instrucciones para iniciar un operativo de búsqueda del único sobreviviente, quien permanecía en el agua sin apoyo, mientras se evaluaban las condiciones de rescate en la zona.

Este ataque se enmarca en una campaña de operaciones en el mar Caribe y el Pacífico oriental contra embarcaciones que Washington vincula al tráfico de drogas, ofensiva que ya ha dejado más de 100 víctimas mortales en más de una treintena de operativos a ambas orillas del continente.

