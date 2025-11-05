Ataque de EE.UU. a supuesta narcolancha deja otros dos muertos en aguas del Pacífico

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó la muerte de otros dos "narcoterroristas" a bordo de una embarcación en aguas del Pacífico, tras un ataque efectuado por las Fuerzas Armadas del país norteamericano.

"Por orden del presidente Donald Trump, el Departamento de Guerra ha llevado a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista designada", señaló en su cuenta de la red social X, asegurando que esta operación tuvo lugar en aguas internacionales y celebrando que "ningún" efectivo estadounidense resultó herido durante la misma.

Como en anteriores ocasiones, Hegseth indicó que la embarcación atacada estaba "involucrada en el contrabando de estupefacientes, transitando por una ruta conocida de narcotráfico y transportando narcóticos" y prometió destruir "todas" aquellas que traten de "envenenar a nuestros ciudadanos" con el tráfico de drogas.

"Proteger la patria es nuestra máxima prioridad. Ningún terrorista del cártel tiene la más mínima oportunidad contra las Fuerzas Armadas estadounidenses", agregó.

Al menos 12 personas han muerto en las últimas semanas en ataques del Pentágono contra embarcaciones en el Pacífico, mientras que en el Caribe esta cifra se eleva a más de 60, desde que Washington iniciara a principios de septiembre estos bombardeos.

