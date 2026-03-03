Ataque con drones a la Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita causa incedio y Donald Trump anuncia "pronta respuesta"

El Gobierno de Arabia Saudita confirmó que la Embajada de Estados Unidos en Riad sufrió un incendio tras ser alcanzada por dos drones, en medio de la oleada de ataques iraníes contra bases e instalaciones de aquella nación en países del golfo Pérsico.

Un portavoz del Ministerio de Defensa saudí indicó que la legación diplomática de Washington fue alcanzada por dos drones, aunque matizó que se trata de estimaciones preliminares.

La cartera militar indicó que la Embajada sufrió daños materiales "menores" en su sede, al sufrir un incendio "limitado" como consecuencia del ataque.

Por su parte, la Misión de Estados Unidos en Arabia Saudita emitió una "notificación de confinamiento" para sus nacionales en las localidades de Yeda, Riad y Dhahran, y recomendó a todos sus compatriotas a "refugiarse en sus hogares de inmediato".

En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que "pronto se sabrá" la respuesta del país norteamericano al ataque contra su representación en Arabia Saudí.

Por otra parte, en alusión a los ataques de Irán contra sus bases militares en países de la región, sostuvo "no creo que sea necesario desplegar tropas en el terreno", declaraciones que llegan horas después de haber apuntado a lo contrario.

"No estoy preocupado con el despliegue de tropas en el terreno; como dicen todos los presidentes, 'no habrá tropas sobre el terreno', yo no digo eso", agregando que lograron en solo días los objetivos que se fijaron para las próximas cuatro semanas.

