Ataque con cuchillo en un colegio de Estambul deja al menos ocho alumnos heridos y uno en estado crítico

Al menos ocho alumnos han resultado heridos este martes en un nuevo ataque con cuchillo registrado en un colegio del distrito de Basakshehir, en la ciudad de Estambul, en el oeste de Turquía.

El incidente se produjo en el Instituto Shamil Imam Hatip, aunque por el momento se desconocen las causas del ataque. Las fuerzas de seguridad turcas y los equipos de emergencias se desplazaron hasta el centro educativo para atender a los heridos e iniciar las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Los estudiantes afectados fueron trasladados en ambulancia a varios hospitales de la zona para recibir atención médica. En tanto, las autoridades de Estambul señalaron que la presunta responsable del ataque sería una joven estudiante procedente de otro instituto, quien habría ingresado al establecimiento vestida con el uniforme antes de comenzar a apuñalar a los alumnos de manera indiscriminada.

La supuesta atacante, que vive en el mismo barrio, cerca del centro educativo, ha sido detenida y se encuentra bajo custodia a la espera de ser interrogada, según informaciones del diario 'Daily Sabah'.

El ministro de Sanidad, Kemal Memisoglu, ha confirmado que ocho estudiantes tuvieron que recibir atención médica y ha especificado que uno de ellos se encuentra en estado crítico, mientras que otros dos presentan una condición "moderada". "Estamos siguiendo de cerca cualquier información sobre su salud", ha señalado antes de desearles una pronta recuperación.

En los últimos meses, Turquía ha registrado una creciente ola de violencia en centros educativos, una situación que ha hecho saltar las alarmas. Desde abril, han fallecido una decena de alumnos y tres profesores, mientras que además se han registrado decenas de heridos como consecuencia de estos ataques.

PURANOTICIA