Arnold Schwarzenegger anunció que votará por Kamala Harris en elecciones presidenciales de EE.UU.

El exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, reconoció que en las elecciones a la Casa Blanca votará por la actual vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, por delante del expresidente Donald Trump, a pesar de que se presenta como aspirante del partido que a él lo encumbró como gobernador en 2003.

"Siempre seré estadounidense antes que republicano. Por eso, esta semana, voy a votar por Kamala Harris y (su candidato a vicepresidente) Tim Walz", manifestó el actor en una publicación en sus redes sociales, donde a pesar de todo reconoce su hastío y desencanto con la actual política estadounidense.

En su análisis de la actual situación política en el país, Schwarzenegger definió a Trump como un candidato que no respetará el voto de la ciudadanía y "enviará a sus seguidores a asaltar el Capitolio", y que no ha aprobado "ninguna política" más allá de una bajada de impuestos de la que, reconoce, se vio beneficiado.

Es por eso que, el actor de origen austriaco advirtió de que, en caso de que el expresidente Trump logre la victoria, "será cuatro años más de tonterías sin resultados que nos enfadarán cada vez más, nos dividirán más y nos harán odiar más". "Tenemos que cerrar la puerta a este capítulo de la historia estadounidense", sostuvo.

Así pues, a pesar de sus "muchos desacuerdos" con los demócratas, considera que "la única forma" de avanzar y superar las divisiones creadas durante la era Trump, es votando por Harris y Walz. "Voten esta semana. Paen página y dejen atrás esta basura", añadió.

A la hora de justificar su voto a Harris, Schwarzenegger subrayó que no le gusta "ninguno de los dos partidos" y acusó a los republicanos de olvidar "la belleza del libre mercado", de haber "disparado el déficit" y haber rechazado los resultados de las elecciones, en alusión a lo ocurrido en 2020.

"Los demócratas no son mejores a la hora de hacer frente a los déficits, y me preocupa que sus políticas locales perjudiquen a nuestras ciudades con el aumento de la delincuencia. Probablemente no sea una sorpresa que odie la política más que nunca (...) Quiero desconectar. Pero no puedo", señaló un Schwarzenegger que llamó a actuar ante lo "antiamericano" que ha sido el comportamiento republicano en los últimos tiempos.

El conocido por su faceta como actor y también como un símbolo del culturismo en la década de los 70 y 80, se hizo con la victoria como candidato republicano para las elecciones a gobernador de California en 2003, y tres años después repitió triunfo. Es el único gobernador republicano de California en lo que va de siglo.

La población de Estados Unidos está llamada a las urnas el próximo martes para votar en unas elecciones a la Casa Blanca a las que se presenta la actual vicepresidenta Harris como aspirante demócrata, frente al expresidente Trump, que de la mano del Partido Republicano aspira a volver al poder cuatro años después de caer ante Joe Biden.

(Imagen: EFE/Allison Dinner)

