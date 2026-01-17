Argentina será miembro fundador del Consejo de Paz impulsado por Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la conformación de un Consejo de Paz para Gaza, organismo internacional que tendrá como objetivo garantizar la seguridad y liderar la reconstrucción del enclave palestino durante la posguerra. Entre los invitados a integrar esta junta figuran los mandatarios de Argentina, Turquía y Egipto, Javier Milei, Recep Tayyip Erdogan y Abdelfatá al Sisi, respectivamente.

La invitación a Javier Milei fue confirmada por el propio mandatario argentino a través de sus redes sociales, donde expresó su agradecimiento y calificó el gesto como un reconocimiento internacional. “Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace”, señaló el presidente, destacando el rol que se le asigna al país sudamericano.

En su mensaje, Milei subrayó que Argentina “siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad”, reafirmando así la alineación de su gobierno con la política internacional impulsada por Washington. El mandatario calificó la participación en el consejo como una “responsabilidad de enorme magnitud”.

Desde Turquía, la Presidencia confirmó oficialmente la recepción de la invitación enviada el 16 de enero de 2026, indicando que el presidente Recep Tayyip Erdogan fue convocado como miembro fundador de la Junta de Paz. En tanto, el ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdellaty, señaló que su gobierno se encuentra analizando los documentos recibidos antes de definir su participación formal.

El Consejo de Paz para Gaza, anunciado por Trump este viernes, contará además con figuras de alto perfil internacional, entre ellas el ex primer ministro británico Tony Blair, el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff, Jared Kushner, el empresario Marc Rowan y el ejecutivo Ajay Banga, consolidando un organismo que buscará ejercer un rol central en la estabilidad y reconstrucción de Gaza tras el conflicto.