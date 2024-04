Argentina atraviesa el peor brote de dengue de su historia en medio de grave escasez de repelentes

El organismo atribuye el "aumento exponencial" del dengue a las condiciones extremas del clima y a la presencia del fenómeno El Niño, que han exacerbado las condiciones para la propagación del mosquito vector del dengue, prolongando la temporada de transmisión y las zonas geográficas de infección.

Pero los médicos alertan de que las cifras reales de contagio son mucho mayores, ya que estudios científicos han comprobado que por cada paciente con síntomas (que incluyen fiebre, dolor en las articulaciones y dolor de cabeza) hay otras tres personas con dengue asintomático , que no fueron registradas en el sistema de Salud.

Pero en los últimos 15 días, cuando justamente se atraviesa el peor momento de la epidemia, ha sido casi imposible conseguirlo. En supermercados, comercios y farmacias se repite una y otra vez la misma frase: "No tenemos".

Pero los críticos al gobierno "libertario", que se opone a la intervención estatal, acusan a las autoridades de no haber anticipado el brote y de no haber coordinado una solución desde el Estado.

"La inacción del gobierno hizo que cada empresario obtenga la información tarde. Ahora ya no se llega: aumentar la producción o importar lleva tiempo y ya viene el frío. Así, la solución llegaría recién cuando el dengue se haya ido" , denunció en su cuenta de X el senador radical Martín Lousteau.

"Conozco un montón de gente con dengue y la está pasando realmente muy mal. No consigo off ni cualquier repelente por ningún lado. Siento que contagiarme o no es sólo cuestión de suerte", escribió en X la actriz y comediante Malena Guinzburg.