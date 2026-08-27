Argentina aclara dichos sobre el estrecho de Magallanes: acusa "confusión y desprolijidad"

El Ministerio de Defensa informó que su par argentino llamó por teléfono para aclarar las expresiones del jefe de la Fuerza Aérea trasandina, general Gustavo Valverde, sobre el estrecho de Magallanes, y las atribuyó a "una confusión y desprolijidad".

En un comunicado, la cartera indicó que el titular de Defensa de Argentina, teniente general Carlos Alberto Presti, se comunicó telefónicamente con su par chileno, Fernando Barros, para aclarar las declaraciones del general Gustavo Valverde, jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea del vecino país, respecto del estrecho de Magallanes y la zona austral.

Según la nota, "Presti atribuyó dichas expresiones a una confusión y desprolijidad, precisando que el alto oficial aéreo de su país conoce la legislación, tratados y fallos vigentes sobre la materia y que no está en discusión de que el estrecho de Magallanes es chileno".

"Asimismo, informó que el Canciller argentino, como el propio brigadier general Valverde tomarán contacto con sus respectivas contrapartes chilenas para aclarar lo ocurrido", añadió el comunicado.

"El ministro Barros agradeció el llamado, valoró la franqueza y agradeció la voluntad de superar oportunamente esta situación de parte de las autoridades del Gobierno trasandino, especialmente en momentos en que fuerzas de ambos países participan en ejercicios combinados en aguas nacionales. Al mismo tiempo, coincidió con el ministro Presti en dar por superado el incidente", cerró.

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