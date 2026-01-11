Alfredo Moreno advierte que eliminar el chavismo podría sumir a Venezuela en el desorden

El exministro de Relaciones Exteriores Alfredo Moreno analizó la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, abordando sus implicancias regionales y los riesgos de una salida abrupta del chavismo, en entrevista con Radio Biobío.

Moreno sostuvo que “no había otras alternativas” distintas a la intervención norteamericana, ya que los medios pacíficos no lograron resultados, pero advirtió que eliminar un régimen con control absoluto podría llevar al país a un desorden total, abriendo un escenario altamente complejo.

El excanciller recordó que la crisis venezolana se arrastra por más de 20 años, con elecciones cuestionadas y un éxodo superior a ocho millones de personas, planteando que el verdadero desafío será cómo restablecer la democracia, la libertad y el progreso sin caer en el caos.

En ese contexto, comparó la situación con Irak, donde la intervención estadounidense derivó en un prolongado escenario de violencia e inestabilidad, señalando que Estados Unidos no quiere repetir esa experiencia y que la estabilidad inicial debe surgir desde estructuras internas antes de cambios profundos.

Respecto a Chile, Moreno subrayó que el país es pequeño y altamente dependiente del comercio exterior, por lo que cualquier crisis internacional tiene impactos directos, llamando a la prudencia diplomática, criticando algunas declaraciones del actual Gobierno y valorando la postura cautelosa del presidente electo José Antonio Kast frente a la crisis venezolana.

