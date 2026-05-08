Alarma en Chernóbil: Ataque con dron provoca incendio de gran magnitud en la zona de exclusión

Producto del impacto de un dron en medio de la invasión rusa, este viernes se desató un siniestro de gran magnitud en las proximidades de la central nuclear de Chernóbil, emplazada en el norte del territorio ucraniano. Pese a la gravedad de la emergencia, las autoridades locales aseguraron que, por el momento, los índices de radiactividad se mantienen "estables".

A través de una publicación en su cuenta de Facebook, el Servicio Estatal de Emergencias entregó un reporte detallado sobre el escenario actual: "La situación en Ucrania, y particularmente en la región norteña de Kiev, la radiación sigue estable a las 11.00. Los bomberos continúan trabajando en la Zona de Exclusión de Chernóbil para apagar el incendio".

En la misma línea, el organismo estatal hizo un enfático llamado a la población para que, "ante informaciones contradictorias, atiendan únicamente a los anuncios que vengan de canales y fuentes oficiales". Además, la entidad gubernamental precisó que "El Servicio de Emergencias informará debidamente sobre la situación de la radiación en el país".

Las llamas ya han consumido una superficie estimada de 1.100 hectáreas, según los cálculos oficiales. Los equipos de emergencia prosiguen con las intensas labores de extinción, enfrentándose a la dificultad adicional de los fuertes vientos presentes en la zona, los cuales están propagando el fuego rápidamente.

Cabe recordar que el 26 de abril de 1986, este mismo emplazamiento en Ucrania fue el escenario del peor accidente nuclear registrado en la historia, dejando profundas consecuencias humanas, ambientales y sociales de largo alcance. Desde aquella época, sus reactores se encuentran resguardados bajo un sarcófago de acero y hormigón.

Aquella histórica explosión cobró la vida de 31 personas de inmediato, mientras que millones de habitantes en Europa quedaron expuestos a la radiación. Como medida preventiva, en ese entonces se ordenó un área de exclusión de 30 kilómetros a la redonda de la central, una zona que se estima será inhabitable durante miles de años.

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